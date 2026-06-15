الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب في ذمة الله

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾



صدق الله العظيم



نعي فاضل



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل خطاب وأنسباؤهم وأقرباؤهم فقيدهم الغالي



الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب (أبو محمود)



الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين الموافق 15-6-2026.





تقبل التعازي رجال ونساء / ديوان آل النبر / لمدة يومين الاثنين و الثلاثاء من الساعة الخامسة لغاية العاشره مساء .