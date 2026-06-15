الإثنين 2026-06-15 04:59 م

الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
الإثنين، 15-06-2026 03:43 م

الوكيل الإخباري-

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﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

صدق الله العظيم

نعي فاضل

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل خطاب وأنسباؤهم وأقرباؤهم فقيدهم الغالي

الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب (أبو محمود)

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين الموافق 15-6-2026.


تقبل التعازي رجال ونساء / ديوان آل النبر / لمدة يومين الاثنين و الثلاثاء من الساعة الخامسة لغاية العاشره مساء .


انا لله وانا اليه راجعون

 
 


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