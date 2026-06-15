الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب في ذمة الله

صدق الله العظيم
نعي فاضل
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل خطاب وأنسباؤهم وأقرباؤهم فقيدهم الغالي
الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب (أبو محمود)
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين الموافق 15-6-2026.
انا لله وانا اليه راجعون
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