الأربعاء 2025-07-16 01:53 م
 

الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

الدكتور عبدالحافظ الشخانبة
الدكتور عبدالحافظ الشخانبة
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   يصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الثالثة على وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبدالحافظ الشخانبة، فقيد الوطن الطبيب والسياسي الذي ثبت على مبادئه ودافع عنها وكان جُلّ همه رفعة الوطن.

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وقد شكّل الفقيد الشخانبة منذ بدايات مسيرته المهنية كطبيب وسياسي وبرلماني ورجل دولة عبر المواقع التي تقلدها في حياته، نموذجاً للشخصية الوطنية المسؤولة الذي حمل هم الوطن دوماً في فكره وممارساته وساهم في صياغة القرار العام بكل أمانه وإخلاص، وعرف بثبات مواقفه وجرءته في طروحاته وحرصه على مصلحة الوطن دون أن تغيب عنه الحكمة والمسؤولية.

 
 
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