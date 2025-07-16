الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

وقد شكّل الفقيد الشخانبة منذ بدايات مسيرته المهنية كطبيب وسياسي وبرلماني ورجل دولة عبر المواقع التي تقلدها في حياته، نموذجاً للشخصية الوطنية المسؤولة الذي حمل هم الوطن دوماً في فكره وممارساته وساهم في صياغة القرار العام بكل أمانه وإخلاص، وعرف بثبات مواقفه وجرءته في طروحاته وحرصه على مصلحة الوطن دون أن تغيب عنه الحكمة والمسؤولية.
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