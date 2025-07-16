الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

الوكيل الإخباري- يصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الثالثة على وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبدالحافظ الشخانبة، فقيد الوطن الطبيب والسياسي الذي ثبت على مبادئه ودافع عنها وكان جُلّ همه رفعة الوطن.

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