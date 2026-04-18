الزميل المصور في موقع الوكيل الاخباري نادر أبو حية في ذمة الله

الوكيل الإخباري- تتقدم أسرة موقع الوكيل الإخباري، بأحر مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الزميل نادر أبو حية، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.





وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وأن يجعل ما أصابه كفارة له ورفعاً لدرجاته في جنات النعيم.



صلاة الجنازة ستقام على الفقيد في مسجد التابعين الكائن في منطقة أم نوارة ، فيما سيتم دفن الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية .



وسيقام بيت العزاء في جمعية المسلماني في جبل الحسين للرجال من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً .



وبيت العزاء للنساء سيقام في منزل الفقيد الكائن في جبل النزهة بجانب جسر الأمير حسن



إنا لله وإنا إليه راجعون.





