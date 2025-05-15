السلط تتهيأ لتوديع أحد رجالاتها البارزين .. الحاج منصور أبو حمور في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- بقلوب يعتصرها الحزن، تستعد مدينة السلط هذا اليوم الخميس لتوديع أحد كباراتها ووجهائها المعروفين، الحاج منصور أحمد جديع أبو حمور "أبو حسام"، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 14 أيار 2025. اضافة اعلان





الفقيد كان من رجالات المدينة المخلصين، وأحد وجهائها الذين حملوا راية الإصلاح والمحبة، وتمتع بمكانة واسعة في قلوب أهله وأبناء مجتمعه، حيث عرفه الجميع برجاحة عقله، وحنكته، وحرصه الدائم على الخير.



وسيُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد زي الكبير إلى مقبرة زي، وسط أجواء من الحزن العميق، ومشاركة واسعة متوقعة من أبناء السلط والأقارب والوجهاء.



وتُقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان قاقيش – مدينة السلط، مقابل الدفاع المدني، وذلك بعد الدفن ولمدة يومين.



نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.