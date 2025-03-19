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السيد نبيه عبدالله المشيني في ذمة الله

السيد نبيه عبدالله المشيني
السيد نبيه عبدالله المشيني
 
الأربعاء، 19-03-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري-   بقلوب مملوءة بالإيمان، وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى شركة وضوح في الأردن والخارج السيد نبيه عبدالله المشيني

والد المدير العام السيد عامر المشيني، والمدير الإقليمي السيد عيسى المشيني، وعم  المؤسس الرئيس التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني. 

الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء ١٩ آذار ٢٠٢٥.هذا وسيشيع جثمانه الطاهر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠ آذار ٢٠٢٥ في كنيسة مقبرة أم الحيران. 

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تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية آل قموة – دابوق بعد الدفن مباشرة ولغاية ثلاثة أيام حتى الساعة ١١ مساءً، كما تقبل التعازي يوم الجمعة من الساعة ٥ عصراً حتى الساعة ١١ مساءً.هذا وسيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيب الذكر يوم السبت ٢٢ آذار ٢٠٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في كنيسة العذراء الناصرية – الصويفية، و يستمر العزاء في جمعية آل قموة – دابوق لغاية الساعة ١١ مساءً.

 
 
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