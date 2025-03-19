السيد نبيه عبدالله المشيني في ذمة الله

والد المدير العام السيد عامر المشيني، والمدير الإقليمي السيد عيسى المشيني، وعم المؤسس الرئيس التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني.
الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء ١٩ آذار ٢٠٢٥.هذا وسيشيع جثمانه الطاهر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠ آذار ٢٠٢٥ في كنيسة مقبرة أم الحيران.
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية آل قموة – دابوق بعد الدفن مباشرة ولغاية ثلاثة أيام حتى الساعة ١١ مساءً، كما تقبل التعازي يوم الجمعة من الساعة ٥ عصراً حتى الساعة ١١ مساءً.هذا وسيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيب الذكر يوم السبت ٢٢ آذار ٢٠٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في كنيسة العذراء الناصرية – الصويفية، و يستمر العزاء في جمعية آل قموة – دابوق لغاية الساعة ١١ مساءً.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة مدير تربية قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح
-
آل أبوخلف ينعون المربية الفاضلة زكية محمد توفيق أبوخلف
-
محمد خيري القبج في ذمة الله
-
نبيل الرياشات في ذمة الله بعد صبر طويل على المرض
-
جامعة البلقاء التطبيقية تنعى أبو رمان
-
اربد تتشح بالسواد حزنًا على وفاة الحاج علي الخزاعلة
-
حزن في مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة ساندرا
-
حزن في عين الباشا بوفاة الرائد العواملة