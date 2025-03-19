السيد نبيه عبدالله المشيني في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بقلوب مملوءة بالإيمان، وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى شركة وضوح في الأردن والخارج السيد نبيه عبدالله المشيني



والد المدير العام السيد عامر المشيني، والمدير الإقليمي السيد عيسى المشيني، وعم المؤسس الرئيس التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني.



الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء ١٩ آذار ٢٠٢٥.هذا وسيشيع جثمانه الطاهر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠ آذار ٢٠٢٥ في كنيسة مقبرة أم الحيران.

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