الجمعة 2025-11-14 04:54 م
 

الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله

الجمعة، 14-11-2025 04:08 م
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.

إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الشيخ علي خاصة وآل محسن عامة ابنهم الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز ثمانيةٍ وثلاثين عاماً اليوم في بلدة أبي ديس - القدس.

وتقبل التعازي للرجال والنساء يوم غدٍ السبت الموافق 15/11/2025 في رابطة أهالي أبو ديس - البيادر من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً ولمدة يوم واحد.

إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبِر أهلك ويربط على قلوبهم.
 
 
