الشاب إبراهيم نايف العتوم في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب إبراهيم نايف العتوم، شقيق نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور موفق العتوم.

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وستُقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء الموافق 2-7-2025 في مسجد الشيخ يوسف، والدفن في المقبرة العمرية، تُقبل التعازي في مضافة العتوم/الغربية، آل سلامة وأبو فالح، في بلدة سوف/جرش.