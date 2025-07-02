الشاب إبراهيم نايف العتوم في ذمة الله

وستُقام صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء الموافق 2-7-2025 في مسجد الشيخ يوسف، والدفن في المقبرة العمرية، تُقبل التعازي في مضافة العتوم/الغربية، آل سلامة وأبو فالح، في بلدة سوف/جرش.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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