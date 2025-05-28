الشاب ساهر البالي في ذمة الله بحادث اختناق داخل مركبته

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الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدّم عائلة الضمير عنهم مثقال رامي الضمير بأحرّ مشاعر العزاء وأصدق المواساة إلى عائلة البالي الكرام، وإلى الشيخ أورنس البالي، في وفاة فقيدهم الشاب المغفور له بإذن الله ساهر أنور البالي. اضافة اعلان





سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، ويجعل هذا المصاب في ميزان حسناتهم.



وقد كان الشاب ساهر البالي قد تعرّض لحادث اختناق أثناء نومه داخل مركبته، ما أدى إلى وفاته، حيث نعاه أصدقاؤه وأقرباؤه ومحبّوه، مستذكرين سيرته العطرة، وأخلاقه الحسنة، وسمعته الطيبة.

رحم الله الشاب ساهر، وجعله من أهل الفردوس الأعلى.