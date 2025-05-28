الشاب ساهر البالي في ذمة الله بحادث اختناق داخل مركبته

سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، ويجعل هذا المصاب في ميزان حسناتهم.
وقد كان الشاب ساهر البالي قد تعرّض لحادث اختناق أثناء نومه داخل مركبته، ما أدى إلى وفاته، حيث نعاه أصدقاؤه وأقرباؤه ومحبّوه، مستذكرين سيرته العطرة، وأخلاقه الحسنة، وسمعته الطيبة.
رحم الله الشاب ساهر، وجعله من أهل الفردوس الأعلى.
-
أخبار متعلقة
-
صعقة كهربائية تنهي حياة الفتى قيس شريقي في الظليل
-
عشيرة آل أبو غوش تنعى الحاج عمران عارف سليم أبو غوش (أبو عصام)
-
حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى
-
حزن في صويلح بعد وفاة الحاج محمد الخطيب
-
السلط تتهيأ لتوديع أحد رجالاتها البارزين .. الحاج منصور أبو حمور في ذمة الله
-
لواء عين الباشا يودّع أحد أعمدته بعد وفاة الحاج عوّاد الفاعوري " أبو رعد"
-
الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر أبو حماد في ذمة الله
-
الدكتور محمد الحاج خليل "أبو إياد" في ذمة الله