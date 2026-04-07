الشاب مجدي العلاونة في ذمة الله

الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ [آل عمران:185].

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الاثنين، الشاب مجدي عيسى محمد العلاونة، إثر جلطة حادة تعرض لها.

وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء من بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير.