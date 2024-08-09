الصحفي جمال فلاح النمران السعايدة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الصحفي جمال فلاح النمران السعايدة ( ابو ليث ) وسيشيع جثمانه الطاهر بإذن الله بعد صلاة العصر من مسجد يرقا الكبير إلى مقبرة يرقا .
تقبل التعازي في مضافة عشيرة السعايدة / يرقا وللنساء في منزل شقيقه علي ( ابو اسامة)
ويكون العزاء ثاني وثالث يوم بعد العصر .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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