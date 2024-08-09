الصحفي جمال فلاح النمران السعايدة في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم



الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الصحفي جمال فلاح النمران السعايدة ( ابو ليث ) وسيشيع جثمانه الطاهر بإذن الله بعد صلاة العصر من مسجد يرقا الكبير إلى مقبرة يرقا .



تقبل التعازي في مضافة عشيرة السعايدة / يرقا وللنساء في منزل شقيقه علي ( ابو اسامة)

ويكون العزاء ثاني وثالث يوم بعد العصر .