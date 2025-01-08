 
الأربعاء 2025-01-08 08:05 ص
 

الطبيبان سبوبة والقادري في ذمة الله.. ونقابة الأطباء تنعاهما

الدكتور أحمد عبد المجيد القادري،الدكتور سمير سبوبة
الدكتور أحمد عبد المجيد القادري،الدكتور سمير سبوبة
الأربعاء، 08-01-2025 07:56 ص

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور سمير سبوبة والدكتور أحمد عبد المجيد القادري خلال الأيام الماضية.

وكان الدكتور سمير سبوبة يعمل استشاري الأمراض الداخلية والقلب في مستشفى جبل الزيتون، بينما شغل الدكتور الراحل أحمد القادري منصب مدير صحة جرش سابقاً وأخصائي في طب الأسرة.

ونعت نقابة الأطباء ، الطبيبين الراحلين أعضاء نقابة الأطباء الأردنية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء الثلاثاء كما نعاهما عدد كبير من زملاؤهم واقاربهم .

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