الطبيبان سبوبة والقادري في ذمة الله.. ونقابة الأطباء تنعاهما

وكان الدكتور سمير سبوبة يعمل استشاري الأمراض الداخلية والقلب في مستشفى جبل الزيتون، بينما شغل الدكتور الراحل أحمد القادري منصب مدير صحة جرش سابقاً وأخصائي في طب الأسرة.
ونعت نقابة الأطباء ، الطبيبين الراحلين أعضاء نقابة الأطباء الأردنية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء الثلاثاء كما نعاهما عدد كبير من زملاؤهم واقاربهم .
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