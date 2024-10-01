 
الثلاثاء 2024-10-01 05:00 م
 
 

الطبيب الجراح صالح الرقب في ذمة الله

الطبيب الراحل صالح الرقب
الطبيب الراحل صالح الرقب
الثلاثاء، 01-10-2024 02:39 م

الوكيل الإخباري- توفي الطبيب الجراح صالح الرقب عن عمر يناهز الـ 64 عاماً اثر مرض عضال .اضافة اعلان


وقال قريبه زيد الرقب لـ"الوكيل الاخباري" ان صالح هو عميد عشيرة الرقب وعُرف في منطقته باصلاح ذات البين وهو مفكر وأديب .

وبين أن الراحل صالح هو سكان منطقة اليادودة -خريبة السوق ، وعمل استشاري طب وجراحة عامة و لديه 5 أبناء ذكور و 4 اناث .

تم دفن الراحل في مقبرة سحاب الأحد الماضي وفتح بيت عزاء له في الطيبة / خريبة السوق

 
gnews

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