الطبيب الجراح صالح الرقب في ذمة الله

الوكيل الإخباري- توفي الطبيب الجراح صالح الرقب عن عمر يناهز الـ 64 عاماً اثر مرض عضال .
وقال قريبه زيد الرقب لـ"الوكيل الاخباري" ان صالح هو عميد عشيرة الرقب وعُرف في منطقته باصلاح ذات البين وهو مفكر وأديب .
وبين أن الراحل صالح هو سكان منطقة اليادودة -خريبة السوق ، وعمل استشاري طب وجراحة عامة و لديه 5 أبناء ذكور و 4 اناث .
تم دفن الراحل في مقبرة سحاب الأحد الماضي وفتح بيت عزاء له في الطيبة / خريبة السوق
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