الطبيب الجراح صالح الرقب في ذمة الله

الوكيل الإخباري- توفي الطبيب الجراح صالح الرقب عن عمر يناهز الـ 64 عاماً اثر مرض عضال . اضافة اعلان





وقال قريبه زيد الرقب لـ"الوكيل الاخباري" ان صالح هو عميد عشيرة الرقب وعُرف في منطقته باصلاح ذات البين وهو مفكر وأديب .



وبين أن الراحل صالح هو سكان منطقة اليادودة -خريبة السوق ، وعمل استشاري طب وجراحة عامة و لديه 5 أبناء ذكور و 4 اناث .



تم دفن الراحل في مقبرة سحاب الأحد الماضي وفتح بيت عزاء له في الطيبة / خريبة السوق