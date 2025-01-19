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الطبيب سعيد علاء الهرش في ذمة الله

طبيب الأسنان الشاب سعيد علاء الهرش رحمه الله
طبيب الأسنان الشاب سعيد علاء الهرش رحمه الله
الأحد، 19-01-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى طبيب الأسنان الشاب سعيد علاء الهرش عن عمر ناهز 37 عاما ، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة .اضافة اعلان


ونعت شقيقة الهرش روان أخاها بكلمات مؤثرة قال من خلالها : استعجلت يخوي.. يا سندي و روحي و أول صاحب في حياتي ،  بسم الله الرحمن الرحيم  (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)  انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الوحيد البشوش المحبوب الدكتور سعيد علاء الهرش.. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها و اربط على قلوبنا و قلب أمي و أبي ..  اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .


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