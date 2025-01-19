الطبيب سعيد علاء الهرش في ذمة الله

ونعت شقيقة الهرش روان أخاها بكلمات مؤثرة قال من خلالها : استعجلت يخوي.. يا سندي و روحي و أول صاحب في حياتي ، بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الوحيد البشوش المحبوب الدكتور سعيد علاء الهرش.. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها و اربط على قلوبنا و قلب أمي و أبي .. اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى المعلمة عطاف البطوش
-
الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله
-
الطبيبان سبوبة والقادري في ذمة الله.. ونقابة الأطباء تنعاهما
-
الحاجة نهلة فلاح عوجان في ذمة الله
-
مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ينعى الموظف طارق سميرات
-
زوجة نقيب الأطباء الأردنيين في ذمة الله
-
الأطباء تنعى الصمادي وغبون وأبو عماشة
-
فخري جرّيد الحناقطة في ذمة الله