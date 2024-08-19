العميد المتقاعد الدكتور وائل الخشمان في ذمة الله

وسيشيع جثمانه/الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة النبي يوشع إلى مقبرة العائلة يوم غد الثلاثاء الموافق 20/8/2024.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام وذلك من الساعة الرابعة عصرا ولغاية التاسعة مساء، للرجال في ديوان عشيرة الفواعير - السلط بجانب الدفاع المدني، وللنساء في صالة جميعة صفد الخيرية - وادي عبدون عمان شارع الاميرة بسمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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