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العميد المتقاعد الدكتور وائل الخشمان في ذمة الله

انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
الإثنين، 19-08-2024 09:59 م
الوكيل الإخباري-   تنعى عشائر الفاعوري عامة وعائلة الخشمان خاصة، العميد المتقاعد الدكتور وائل الخشمان، أبو فراس، زوج الفاضلة زين خليفة الخشمان.اضافة اعلان


وسيشيع جثمانه/الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة النبي يوشع إلى مقبرة العائلة يوم غد الثلاثاء الموافق 20/8/2024.
 
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام وذلك من الساعة الرابعة عصرا ولغاية التاسعة مساء، للرجال في ديوان عشيرة الفواعير - السلط بجانب الدفاع المدني، وللنساء في صالة جميعة صفد الخيرية - وادي عبدون عمان شارع الاميرة بسمة.
 
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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