 
الخميس 2025-02-13 09:31 ص
 

"الغالية الخلوقة".. مدرسة الطالبة هلا المساعدة تنعاها بكلمات مؤثرة

الطالبة هلا
الطالبة هلا عبدالله مساعدة
الخميس، 13-02-2025 07:16 ص

الوكيل الإخباري-   نعت مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية،  الطالبة  هلا عبدالله مساعدة التي وافتها المنية يوم أمس اثر حادث دهس .

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وجاء بنص النعي المنشور عبر صفحة المدرسة على فيسبوك: "بقلوب يعتصرها الألم والحزن، تنعى مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية، ممثلة بمديرتها الفاضلة سائدة المومني، وكادرها الإداري والتعليمي، الطالبة الغالية الخلوقة هلا عبدالله مساعدة من الصف السابع، التي فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها وهي خارجة من المركز القرآني، بعد أن ملأت قلبها بنور كتاب الله، لترحل عن دنيانا في لحظة طهر وصفاء."

وتابعت :"رحلت هلا لتكون بإذن الله طيرًا من طيور الجنة، تاركةً في قلوبنا حزنًا عميقًا ودموعًا لا تجف.
نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويجعل مثواها الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"

 


إنا لله وإنا إليه راجعون

 
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