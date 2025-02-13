"الغالية الخلوقة".. مدرسة الطالبة هلا المساعدة تنعاها بكلمات مؤثرة

وتابعت :"رحلت هلا لتكون بإذن الله طيرًا من طيور الجنة، تاركةً في قلوبنا حزنًا عميقًا ودموعًا لا تجف.
نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويجعل مثواها الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"
إنا لله وإنا إليه راجعون
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