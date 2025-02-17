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الفاضلة فاطمة خليل ابراهيم الكيلاني في ذمة الله

انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
الإثنين، 17-02-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري-

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 قال الله تعالى :“ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “


انتقلت إلى رحمة الله تعالى الفاضلة فاطمة خليل ابراهيم الكيلاني زوجة علي شمس الدين غرندوق ووالدة كل من الدكتور الصيدلي سامي والأستاذة المحامية رند، وشقيقة كل من المرحوم ابراهيم والمرحوم هشام وعصام ومصطفى وشقيقاتها سحر واروى وهدى.


وسيتم تشييع جثمانها الطاهر غدا الثلاثاء الموافق ١٨-٢-٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر في مسجد ام الحيران لمقبرة العائلة


تقبل التعازي للرجال في جمعية ابناء الكرك في دابوق بعد صلاة الظهر، وفي اليوم الثاني والثالث من الساعة الرابعه عصرا و حتى الساعه التاسعة مساء. والنساء في منزل والدها الكائن في دابوق مدينة الفردوس فيلا رقم (26 ب).


موقع عزاء الرجال: https://maps.app.goo.gl/zz6CVxYFtY2JgwL76...
موقع عزاء النساء: https://maps.app.goo.gl/HYLBVeZ8JrZV41AGA...

 
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