السبت 2025-07-12 11:57 ص
 

المربي الفاضل خليل الشحاتيت "أبو محمد" في ذمة الله

المربي الفاضل خليل محمود الشحاتيت (أبو محمد) رحمه الله
المربي الفاضل خليل محمود الشحاتيت (أبو محمد) رحمه الله
 
السبت، 12-07-2025 08:36 ص
الوكيل الإخباري-  بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى أسرة الشحاتيت فقيدها الغالي، المربي الفاضل خليل محمود الشحاتيت (أبو محمد)، عامود البيت وعقال الرأس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.اضافة اعلان


وستُقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الرملة البيضاء – دوار القيسية، ومن ثم يُوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.

ويُقام العزاء في جمعية دورا – بجانب سجن جويدة، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا للرجال والنساء.

اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واغفر له وارحمه، وتجاوز عنه، واجعل مثواه الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
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