المربي الفاضل خليل الشحاتيت "أبو محمد" في ذمة الله

وستُقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الرملة البيضاء – دوار القيسية، ومن ثم يُوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.
ويُقام العزاء في جمعية دورا – بجانب سجن جويدة، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا للرجال والنساء.
اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واغفر له وارحمه، وتجاوز عنه، واجعل مثواه الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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