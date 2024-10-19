المهندس مأمون العلاونة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة المهندس مأمون العلاونة بعد صراع مع المرض .



نعى مقربون وزملاء المهندس الراحل والذي شغل عدد من المناصب في وزارة الادارة المحلية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل مستذكرين طيب خلقه وحسن اثره .



ونعى وزير الإدارة المحلية ، وفاة رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد ومدير الشوون البلدية لمحافظة أربد الأسبق، المهندس مأمون العلاونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الجمعة.

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