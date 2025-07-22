المهندس محمود بسام الحموري ينعى الوزير الاسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات

الوكيل الإخباري- بمزيد من الحزن والأسى، ينعى المهندس محمود بسام الحموري وعائلته وفاة معالي العم العزيز، والجار الكريم، وصديق والده الدكتور عبدالرزاق طبيشات، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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