الثلاثاء 2025-07-22 03:08 م
 

المهندس محمود بسام الحموري ينعى الوزير الاسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات

عبدالرزاق طبيشات
عبدالرزاق طبيشات
 
الثلاثاء، 22-07-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-  بمزيد من الحزن والأسى، ينعى المهندس محمود بسام الحموري وعائلته وفاة معالي العم العزيز، والجار الكريم، وصديق والده الدكتور عبدالرزاق طبيشات، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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