النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعزي الصحفي انس صويلح

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾
يتقدّم سعادة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية،
بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة إلى الأخ الصحفي أنس صويلح مدير الإعلام في مجلس النواب
وإلى عموم آل صويلح الكرام،بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة تركية حسين العلي الخلايلة (أم محمد)،سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته،ويسكنها فسيح جناته،ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف
-
خلدون عيسى مصطفى العلي في ذمة الله
-
آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري
-
آل الوكيل في الاردن يشكرون كل من واساهم بفقيدتهم
-
الفاضلة رولا عبد العاطي زوجة سميح الوكيل في ذمة الله
-
مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الفريق الركن عواد محمد الخالدي
-
وفاة الفريق الركن عواد الخالدي بعد مسيرة حافلة بالعطاء العسكري والدبلوماسي
-
الإعلامي الأردني الكبير فخري العكور في ذمة الله