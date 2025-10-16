الخميس 2025-10-16 03:37 م
 

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعزي الصحفي انس صويلح

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الخميس، 16-10-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

يتقدّم سعادة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية،
بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة إلى الأخ الصحفي أنس صويلح مدير الإعلام في مجلس النواب 
وإلى عموم آل صويلح الكرام،بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة تركية حسين العلي الخلايلة (أم محمد)،سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته،ويسكنها فسيح جناته،ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة EXEED ؛ FBB القابضة

أخبار الشركات شركة FBB القابضة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع EXEED لإطلاق العلامة في الأرد

عه

تكنولوجيا تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي

ارادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية - أسماء

665

المرأة والجمال خطوات وضع المكياج بالترتيب الصحيح لإطلالة ناعمة وجذابة

565656566 \

المرأة والجمال 5 حيل بسيطة لجعل عطرك يدوم لساعات طويلة

خلال لقائه وفدا شبابيا من مبادرة "أفق قيادة سياسية"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الوطني والإنساني

5

المرأة والجمال أفضل الأطعمة لتطويل وتقوية الشعر

ربر

تكنولوجيا لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"



 
 





الأكثر مشاهدة