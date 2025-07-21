الإثنين 2025-07-21 03:14 م
 

الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات في ذمة الله

عبدالرزاق طبيشات
عبدالرزاق طبيشات
 
الإثنين، 21-07-2025 01:43 م
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات.اضافة اعلان


والطبيشات طبيب ورئيس بلدية اسبق وبرلماني ووزير .

ولد في إربد ويحمل شهادة طب  من جامعة إسطنبول، وكان عضوا في مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر وعضوا في مجلس الأعيان السابع والعشرون.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

طب وصحة للتغلب على الأرق وتحسين جودة النوم.. إليكم أفضل 4 تمارين

الدكتور عبد الرزاق طبيشات

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات

بر

طب وصحة دراسة تحذر: "فيتامين د" قد يتحول لخطر مميت في هذه الحالة

الدكتور عبد الرزاق طبيشات

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات

للا

طب وصحة أيهما أفضل لعلاج السمنة: حقن التنحيف أم الجراحة؟

قب

فن ومشاهير بعد تعرضه للاصابة.. حسام حبيب يكشف عن وضعه الصحي

رب

فن ومشاهير مصر: شطب 3 مطربين من نقابة الفنانين.. إليكم السبب

للا

فن ومشاهير سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بعد دفاعها عن أهالي السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة