الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات في ذمة الله

والطبيشات طبيب ورئيس بلدية اسبق وبرلماني ووزير .
ولد في إربد ويحمل شهادة طب من جامعة إسطنبول، وكان عضوا في مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر وعضوا في مجلس الأعيان السابع والعشرون.
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