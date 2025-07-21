الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات. اضافة اعلان





والطبيشات طبيب ورئيس بلدية اسبق وبرلماني ووزير .



ولد في إربد ويحمل شهادة طب من جامعة إسطنبول، وكان عضوا في مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر وعضوا في مجلس الأعيان السابع والعشرون.