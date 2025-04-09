الوزير الأسبق عيد زعل الفايز في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الكنيعان وآل الفايز المغفور له بإذن الله تعالى عيد زعل نمر الكنيعان الفايز (أبو سُداد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة في وطنه. اضافة اعلان





وتقلد الفقيد العديد من المواقع الحكومية الهامة، حيث شغل منصب وزير الداخلية ووزير العمل ووزير الشباب ووزير الدولة في حكومات متعددة، وكان له دور بارز في خدمة وطنه وأبناء شعبه.



سيشيع جثمانه الطاهر يوم الخميس الموافق 10/4/2025 بعد صلاة الظهر، من مسجد منجا الكبير إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في قرية منجا.



تقبل التعازي للرجال في منزل الفقيد في قرية منجا لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في جبل عمان، الدوار الخامس – شارع الموصل، منزل رقم 8 (خلف مبنى إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس 10/4/2025 وحتى يوم السبت 12/4/2025 من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.



إنا لله وإنا إليه راجعون.









