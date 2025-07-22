باسل عليوه الزغول في ذمة الله

وجرى الصلاة على المرحوم ودفن جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون.
إنا لله وانا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
أبناء المرحوم المهندس بسام الحموري ينعون ابن عمهم المهندس إبراهيم الحموري
-
المهندس محمود بسام الحموري ينعى الوزير الاسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات
-
وزير العمل يتقبل التعازي بوفاة شقيقه الخميس في المدينة الرياضية
-
شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري في ذمة الله
-
الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات في ذمة الله
-
شقيق وزير العمل في ذمة الله
-
الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الدكتور عبدالحافظ الشخانبة
-
جاء من قطر قبل أيام .. لواء عين الباشا يودّع الشاب إبراهيم النجار