باسل عليوه الزغول في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى باسل محمد صالح عليوه الزغول عن عمر ناهز 59 عاما. اضافة اعلان





وجرى الصلاة على المرحوم ودفن جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون.



إنا لله وانا إليه راجعون.