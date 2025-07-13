جاء من قطر قبل أيام .. لواء عين الباشا يودّع الشاب إبراهيم النجار

11:23 م

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الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب إبراهيم النجار، الذي فارق الحياة بشكل مفاجئ إثر إصابته بسرطان الدم، وذلك بعد أربعة أيام فقط من تشخيص حالته الصحية. اضافة اعلان





وكان الشاب النجار، الذي يعمل في قطر، قد قدم إلى الأردن لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته، واشتكى خلال تواجده من ألم في أحد أضراسه، حيث خضع لعملية خلع سن بسيطة. لكن سرعان ما بدأت حالته الصحية بالتدهور، ليدخل بعدها في حالة من الإعياء الشديد، ما استدعى إجراء فحوصات طبية كشفت عن إصابته بسرطان الدم.



ورغم جهود الطواقم الطبية، إلا أن حالته ساءت بسرعة، وتوفي بعد أربعة أيام من معرفته بتشخيص المرض، وسط صدمة كبيرة في أوساط عائلته وأصدقائه وأبناء منطقته.



وترك النجار بصمة طيبة في قلوب كل من عرفه، حيث عُرف بأخلاقه العالية وتعاملاته الراقية مع الجميع، ما جعل خبر وفاته المفاجئة مؤلمًا للجميع في لواء عين الباشا، الذي ودّعه بحزن بالغ ومشاعر من الأسى والأسف على رحيله المبكر.



وقدّم أهالي المنطقة خالص تعازيهم لعائلة الفقيد، مستذكرين مواقفه الطيبة وسيرته العطرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.