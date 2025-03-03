جرش تنعى عمر العتمة .. وحزن يجوب الأرجاء

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم و أعضاء المجلس البلدي و موظفو البلدية بمزيد من الحزن والأسى زميلهم في البلدية عمر نصري يوسف عتمة _ مراقب شؤون الموظفين

و الذي وافته المنية فجر اليوم ،ضارعين الى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و ان يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله من بعده الصبر و السلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .



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