جمال نوفل "ابو محمد" في ذمة الله

ستقام صلاة الجنازة يوم السبت الموافق 30/11/2024 في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية بعد صلاة الظهر.
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل العائلة الكائن في جبل الحسين - حي الصناعة - خلف مسجد أحباب الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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