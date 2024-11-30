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جمال نوفل "ابو محمد" في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
السبت، 30-11-2024 12:22 م

بسم الله الرحمن الرحيم "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ" صدق الله العظيم

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 الوكيل الإخباري-   ينعى أبناء المرحوم علي محمد نوفل وعموم ال نوفل المرحوم باذن الله شقيقهم جمال علي محمد  نوفل "ابو محمد" الذي وافته المنية يوم الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا وإياكم الصبر والسلوان.

ستقام صلاة الجنازة يوم السبت الموافق 30/11/2024 في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية بعد صلاة الظهر.

تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل العائلة الكائن في جبل الحسين - حي الصناعة - خلف مسجد أحباب الله.

إنا لله وإنا إليه راجعون


 
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