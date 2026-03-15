جمعة الغرير الصقور في ذمة الله

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء عشيرة المريخات (الشوح )ببالغ الحزن والأسى، وفاة ابن العم الغالي:
جمعة الغرير الصقور (أبو أحمد)
الذي انتقل إلى جوار ربه تاركاً أثراً طيباً في قلوبنا جميعاً. وإننا إذ نودع قامة من قامات العشيرة، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويغسله بالماء والثلج والبرد، وينقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللهم ارحمه واغفر له، وألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
