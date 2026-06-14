حزب الاتحاد الوطني الأردني ينعى المرحوم الحاج عبد الكريم سليمان السعود

الوكيل الإخباري- يتقدم رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني الكابتن محمد الخشمان وأعضاء الحزب وكوادره كافة، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى الزميل العزيز وعضو الحزب سعادة النائب سليمان السعود بوفاة عمه المرحوم الحاج عبد الكريم سليمان السعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

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