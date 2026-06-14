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حزب الاتحاد الوطني الأردني ينعى المرحوم الحاج عبد الكريم سليمان السعود

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البقاء لله
 
الأحد، 14-06-2026 07:55 م

الوكيل الإخباري- يتقدم رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني الكابتن محمد الخشمان وأعضاء الحزب وكوادره كافة، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى الزميل العزيز وعضو الحزب سعادة النائب سليمان السعود بوفاة عمه المرحوم الحاج عبد الكريم سليمان السعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

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وإذ نشارك آل السعود الكرام أحزانهم بهذا المصاب، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


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