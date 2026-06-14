حزب الاتحاد الوطني الأردني ينعى المرحوم الحاج عبد الكريم سليمان السعود

وإذ نشارك آل السعود الكرام أحزانهم بهذا المصاب، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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