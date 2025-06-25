حزن بعد وفاة الشاب محمود مراد في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي

وقد نتج الحادث عن انحراف المركبة عن مسارها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة بقوة شديدة، مما أدى إلى وقوع الحادث المروع ، بحسب الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أسفر الحادث عن إصابة الشاب نزار الكسواني، وسط دعوات له بالشفاء العاجل .
ونعى أهالي منطقة الراشدية ابنهم الشاب محمود المراد عبر منشورات وتعليقات مؤثرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه .
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