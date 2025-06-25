الأربعاء 2025-06-25 10:33 ص
 

حزن بعد وفاة الشاب محمود مراد في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي

الشاب محمود المراد رحمه الله
الشاب محمود المراد رحمه الله
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   فُجعت منطقة الراشدية أمس الثلاثاء بوفاة الشاب محمود المراد إثر تعرضه لحادث سير وقع على الطريق الصحراوي، وتحديداً بالقرب من مثلث وتحويلة الراشدية، من الجهة الجنوبية لقرية الراشدية.اضافة اعلان


وقد نتج الحادث عن انحراف المركبة عن مسارها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة بقوة شديدة، مما أدى إلى وقوع الحادث المروع ، بحسب الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أسفر الحادث عن إصابة الشاب نزار الكسواني، وسط دعوات له بالشفاء العاجل .

ونعى أهالي منطقة الراشدية ابنهم الشاب محمود المراد عبر منشورات وتعليقات مؤثرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه .


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