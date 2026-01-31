حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق وتعازيهم الحارة لذوي الطفل، داعين المولى عز وجل أن يمنحهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
