السبت 2026-01-31 07:33 م

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف

الطفل سلمان جرادات رحمه الله
الطفل سلمان جرادات رحمه الله
 
السبت، 31-01-2026 04:03 م
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى الطفل سلمان نافل جرادات إثر حادث غرق مؤسف وقع في محافظة إربد.اضافة اعلان


وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق وتعازيهم الحارة لذوي الطفل، داعين المولى عز وجل أن يمنحهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية عاجل وزير الصحة: خطة شاملة لصيانة المرافق الصحية وتنظيم أدوار الانتظار

و

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا

و

أخبار محلية بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر

و

أسواق ومال أبرز أسباب انهيار الذهب عالميا.. وهذا مصير الذهب في المستقبل

ت

أخبار الشركات ارتفاع الارباح الصافية لمجموعة البنك العربي لتصل الى 1.13 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2025

ز

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح الجلسات الحوارية المتخصصة حول مشروع مدينة عمرة

ت

أخبار الشركات بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2025

ت

طب وصحة اكتشاف مهم قد يغير طريقة فهمنا لعلاقة السمنة بالأمراض العصبية



 






الأكثر مشاهدة