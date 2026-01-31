حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف

04:03 م

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الطفل سلمان نافل جرادات إثر حادث غرق مؤسف وقع في محافظة إربد. اضافة اعلان





وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق وتعازيهم الحارة لذوي الطفل، داعين المولى عز وجل أن يمنحهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

















