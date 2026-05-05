حزن في الأردن بعد وفاة الملازم محمد الشديفات

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، الملازم محمد حسين حمدان الدعاس الشديفات، وسط حالة من الحزن عمّت مواقع التواصل الاجتماعي.





وسيُصلى على جثمان الفقيد اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الزهراء، على أن يوارى الثرى عقب الصلاة مباشرة.



وتُقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عائلة الدعاس بالمفرق، حيث خُصص الطابق الأول للرجال والطابق الثاني للنساء. ويكون العزاء في اليوم الأول مفتوحًا، فيما يُستقبل المعزون في اليومين الثاني والثالث اعتبارًا من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساءً.



نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".













