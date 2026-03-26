حزن في الزرقاء بعد وفاة الشاب عصام الخلايلة بحادث سير مؤسف - صورة

حزن في الزرقاء بعد وفاة الشاب عصام الخلايلة بحادث سير مؤسف
الخميس، 26-03-2026 06:30 م
الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على محافظة الزرقاء، صباح اليوم، عقب وفاة الشاب عصام سالم رشيد شرقي الخلايلة، إثر حادث دهس مؤسف وقع على أوتوستراد الزرقاء.اضافة اعلان


وبحسب ما نشره أقاربه وأصدقاؤه، فقد تعرّض المرحوم للحادث خلال قيامه بواجباته الوظيفية، حيث جرى إسعافه إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وسط حالة من الصدمة بين زملائه وأبناء المنطقة.

ونعى مواطنون وزملاء الفقيد الشاب، مشيدين بأخلاقه الحسنة وسيرته الطيبة، مؤكدين أنه كان مثالًا في الالتزام والتفاني في عمله وخدمة مجتمعه ووطنه.


Image1_3202626183128261475364.jpg
 
 


