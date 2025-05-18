الأحد 2025-05-18 03:50 م
 

حزن في صويلح بعد وفاة الحاج محمد الخطيب

الحاج محمد الخطيب رحمه الله
الحاج محمد الخطيب رحمه الله
 
الأحد، 18-05-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري- سادت حالة من الحزن والأسى في منطقة صويلح بعد الإعلان عن وفاة الحاج محمد حامد محمد الخطيب، أحد وجهاء المنطقة المعروفين، وسط مشاعر من التأثر في أوساط الأهل والأقارب والجيران.اضافة اعلان


وتقدّم الأهالي وذوو الفقيد بخالص الدعاء أن يتغمّده الله بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد غزة هاشم – البقعة اليوم الأحد الموافق 18/05/2025، فيما سيتم الدفن في مقبرة عين الباشا / موبص.

وقد تم تحديد بيت العزاء للرجال في قاعات أمانة عمان – صويلح، قبل دوار الكمالية، أما بيت العزاء للنساء فسيُقام في منزل الفقيد – صويلح، نهاية طلوع سامح مول.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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