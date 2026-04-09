حزن في عين الباشا بعد وفاة الأستاذ الفاضل أحمد شفيق

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منطقة عين الباشا، عقب وفاة الأستاذ الفاضل أحمد شفيق، الذي عُرف بين زملائه وطلبته بحسن الخلق وطيب المعشر، تاركًا أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.





ونعى عشرات المعلمين والطلبة الفقيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مواقفه الإنسانية وسيرته العطرة، ومؤكدين أنه كان مثالًا للعطاء والإخلاص في عمله التربوي.



وأعرب زملاء الراحل عن بالغ حزنهم لهذا المصاب الجلل، مشيرين إلى أن الأستاذ أحمد شفيق كان يجمع بين المهنية العالية والتواضع، ولم يُعرف عنه إلا كل خير، حيث ترك بصمة واضحة في مسيرته التعليمية.





