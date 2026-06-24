الأربعاء 2026-06-24 09:29 م

حزن في عين الباشا بعد وفاة الأستاذ والمربي الفاضل عادل محمد الجوابرة

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البقاء لله
 
الأربعاء، 24-06-2026 08:59 م

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على لواء عين الباشا إثر وفاة الأستاذ والمربي الفاضل عادل محمد الجوابرة "أبو أحمد"، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركاً خلفه سيرة طيبة ومسيرة حافلة بالعطاء في ميدان التربية والتعليم.

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وسيُشيّع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الخميس من مسجد غزة بجانب مركز أمن عين الباشا إلى مثواه الأخير في مقبرة موبص، حيث سيوارى الثرى بحضور الأهل والأقارب ومحبيه وأبناء المنطقة الذين عرفوه معلماً فاضلاً وصاحب خلق كريم.


وتُقبل التعازي للرجال في جمعية البر والإحسان بعين الباشا – طريق بئر العواملة.

 

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


gnews

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