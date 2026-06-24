حزن في عين الباشا بعد وفاة الأستاذ والمربي الفاضل عادل محمد الجوابرة

وسيُشيّع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الخميس من مسجد غزة بجانب مركز أمن عين الباشا إلى مثواه الأخير في مقبرة موبص، حيث سيوارى الثرى بحضور الأهل والأقارب ومحبيه وأبناء المنطقة الذين عرفوه معلماً فاضلاً وصاحب خلق كريم.
وتُقبل التعازي للرجال في جمعية البر والإحسان بعين الباشا – طريق بئر العواملة.
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