حزن في عين الباشا بعد وفاة الشاب أيمن غانم

وقد نعى آل غانم فقيدهم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين.
وستقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر في مسجد غزة هاشم بمخيم البقعة، وسيُوارى الفقيد الثرى في مقبرة البقعة – موبص.
بيت الأجر سيكون في جمعية سعادة – المضمار، من الساعة الخامسة وحتى الساعة العاشرة مساءً.
نسأل الله أن يربط على قلوب أهله ومحبيه، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.
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