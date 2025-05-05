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حزن في معان بعد وفاة الشاب همام آل خطاب

الشاب همام علي خليل الشلبي آل خطاب رحمه الله
الشاب همام علي خليل الشلبي آل خطاب رحمه الله
 
الإثنين، 05-05-2025 08:56 ص
الوكيل الإخباري-  خيّم الحزن والأسى على مدينة معان عقب الإعلان عن وفاة الشاب الخلوق همام علي خليل الشلبي آل خطاب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد وسط مشاعر من الصدمة والحزن في أوساط أهله وأصدقائه وكل من عرفه.اضافة اعلان


وتقدّم أبناء عائلة آل خطاب، بأحرّ التعازي والمواساة إلى ابن عمهم فضيلة الشيخ أبو حمزة - علي خليل الشلبي آل خطاب، وإلى شقيق الفقيد حمزة علي خليل الشلبي، داعين الله أن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 
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