حزن في معان بعد وفاة الشاب همام آل خطاب

وتقدّم أبناء عائلة آل خطاب، بأحرّ التعازي والمواساة إلى ابن عمهم فضيلة الشيخ أبو حمزة - علي خليل الشلبي آل خطاب، وإلى شقيق الفقيد حمزة علي خليل الشلبي، داعين الله أن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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