حزن في مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أحمد الجراح إثر نوبة قلبية حادّة

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الوكيل الإخباري- سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل في المملكة بعد وفاة أحد مرتبات الدفاع المدني الشاب أحمد جمعة ناصر الجراح ، إثر نوبة قلبية حادّة . اضافة اعلان





وعبّر الكثيرون من أصدقاء وأقرباء المرحوم عن بالغ حزنهم وتأثرهم العميق بهذه الفاجعة الأليمة، مقدمين التعازي والمواساة لعائلته ، وسائلين المولى عز وجل أن يصبر أهله ويربط على قلوبهم.