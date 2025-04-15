حزن في مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أحمد الجراح إثر نوبة قلبية حادّة

وعبّر الكثيرون من أصدقاء وأقرباء المرحوم عن بالغ حزنهم وتأثرهم العميق بهذه الفاجعة الأليمة، مقدمين التعازي والمواساة لعائلته ، وسائلين المولى عز وجل أن يصبر أهله ويربط على قلوبهم.
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