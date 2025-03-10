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حزن في مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة ساندرا

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الإثنين، 10-03-2025 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل في المملكة بعد وفاة الطفلة ساندرا محمد حسين بعد صراع مع المرض .اضافة اعلان


 وعبّر الكثيرون من أصدقاء وأقرباء والد الطفلة عن بالغ حزنهم وتأثرهم العميق بهذه الفاجعة الأليمة، مقدمين التعازي والمواساة لعائلتها ، وسائلين المولى عز وجل أن يصبر أهلها ويربط على قلوبهم.

إنا لله وإنا لله إليه راجعون


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