حزن في مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة ساندرا

وعبّر الكثيرون من أصدقاء وأقرباء والد الطفلة عن بالغ حزنهم وتأثرهم العميق بهذه الفاجعة الأليمة، مقدمين التعازي والمواساة لعائلتها ، وسائلين المولى عز وجل أن يصبر أهلها ويربط على قلوبهم.
إنا لله وإنا لله إليه راجعون
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