حزن واسع على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الخطاطبة بحادث سير مؤسف

وتداولت صفحات ومجموعات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة على نطاق واسع، حيث عبر العشرات عن تعازيهم ومواساتهم لعائلة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعلن ذوو الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، على أن يشيع الجثمان من مسجد آمنة بنت وهب في منطقة الجبل الشمالي بجانب محلات ضراغمة، قبل مواراته الثرى في مقبرة الرصيفة.
كما تقبل التعازي للرجال في منزل والد الفقيد بجانب مسجد الغدير في الرصيفة.
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