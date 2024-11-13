 
الأربعاء 2024-11-13 11:34 ص
 

خليل مذيب عبدالرحمن علاوي في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الأربعاء، 13-11-2024 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   انتقل الى رحمة الله تعالى خليل مذيب عبدالرحمن علاوي صباح اليوم الأربعاء .

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والد كل من عبدالرحمن، و عبدالله و حلا علاوي. و زوج سمر مصطفى حجازي و أخ كل من خلدون و خالد محمد و فراس علاوي.

و سيشيع جثمانه لمثواه الأخير في مقبرة و جامع سحاب وقت صلاة العصر ، و تقبل التعازي ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 13/11/2024 لمدة ثلاثة أيام. من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة و النصف مساءً في قاعة سيدو الكردي في منطقة أم أذينة.


إنا لله وإنا اليه راجعون


 
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