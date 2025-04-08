الثلاثاء 2025-04-08 08:55 ص
 

دينا الحجاوي في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الثلاثاء، 08-04-2025 08:30 ص
الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عائلة الحجاوي وفاة الفاضلة "دينا" بنت الشيخ طلال الحجاوي (أم محمد)، التي انتقلت إلى جوار ربها. سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.اضافة اعلان


وسيصلى على الفقيدة بعد صلاة العصر في مسجد الإيثار بالقرب من مقبرة الهاشمية. وتقبل التعازي في رابطة آل حجة من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً.

اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وكرم نزلها، وسع مدخلها، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم ألهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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