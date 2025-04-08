دينا الحجاوي في ذمة الله

وسيصلى على الفقيدة بعد صلاة العصر في مسجد الإيثار بالقرب من مقبرة الهاشمية. وتقبل التعازي في رابطة آل حجة من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً.
اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وكرم نزلها، وسع مدخلها، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللهم ألهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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