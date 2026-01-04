رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في ذمة الله

07:20 م

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب، اليوم، بعد مسيرة طويلة في العمل السياسي والوطني، شغل خلالها عدة مناصب بارزة، أبرزها رئاسة الحكومة. اضافة اعلان





رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.



