الأحد 2026-01-04 08:33 م

رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في ذمة الله

رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في ذمة الله
رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في ذمة الله
الأحد، 04-01-2026 07:20 م
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب، اليوم، بعد مسيرة طويلة في العمل السياسي والوطني، شغل خلالها عدة مناصب بارزة، أبرزها رئاسة الحكومة.اضافة اعلان


رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب

بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

أخبار محلية بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

ل

أخبار محلية توجيهات وقرارات من رئيس الوزراء بعد المنخفض الجوي الأخير

ب

شؤون برلمانية الفايز ينعى العين الأسبق علي أبو الراغب

ل

طب وصحة علماء صينيون يدحضون أضرار الدهون الحيوانية

مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

عربي ودولي مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

ل

عربي ودولي هل يمتلك الإيرانيون "صندوق باندورا" ضد إسرائيل؟



 






الأكثر مشاهدة