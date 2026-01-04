رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في ذمة الله

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الإعلامي الأردني جميل عازر عن 89 عامًا
-
شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله
-
وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله
-
الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله
-
علي عبدالمالك صبيحات في ذمة الله
-
شقيقة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في ذمة الله
-
الحاج رضوان رفيق نظيف في ذمة الله
-
مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته