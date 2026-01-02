الجمعة 2026-01-02 10:03 م

شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله

الجمعة، 02-01-2026 07:48 م

الوكيل الإخباري-   ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

تنعى محافظة مادبا عامة، وعشائر البلقاء/ الشوابكة المصالحة خاصة السيدة الفاضلة المرحومة بإذن الله تعالى شيمه محمد فلاح مرار الشوابكة أرملة المرحوم سالم غثيان الشوابكة ووالدة كلٍّ من:الأستاذ رائد، والمهندس عبد الله، والأستاذ ربيع، والأستاذ باسل وشقيقة كلٍّ من:السيد فايز، والمرحوم عبد الله،والنائب السابق المحامي زيد والمحافظ السابق الدكتور توفيق،والمحامي عناد، والمحامي أنور.


التي وافتها المنية يوم الجمعة الموافق 2/1/2026.وسيُصلّى على جثمانها الطاهر  بعد صلاة الظهر يوم السبت 3/1/2026   وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة الشوابكة.


تُقبل التعازي للرجال والنساء في قصر السليمان
اليوم الأول: السبت بعد الدفن
اليوم الثاني: الأحد من الساعة 4:00 مساءً ولغاية الساعة 10:00 مساء
ًإنا لله وإنا إليه راجعون

 
 


البقاء لله

