شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله

تنعى محافظة مادبا عامة، وعشائر البلقاء/ الشوابكة المصالحة خاصة السيدة الفاضلة المرحومة بإذن الله تعالى شيمه محمد فلاح مرار الشوابكة أرملة المرحوم سالم غثيان الشوابكة ووالدة كلٍّ من:الأستاذ رائد، والمهندس عبد الله، والأستاذ ربيع، والأستاذ باسل وشقيقة كلٍّ من:السيد فايز، والمرحوم عبد الله،والنائب السابق المحامي زيد والمحافظ السابق الدكتور توفيق،والمحامي عناد، والمحامي أنور.
التي وافتها المنية يوم الجمعة الموافق 2/1/2026.وسيُصلّى على جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر يوم السبت 3/1/2026 وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة الشوابكة.
تُقبل التعازي للرجال والنساء في قصر السليمان
اليوم الأول: السبت بعد الدفن
اليوم الثاني: الأحد من الساعة 4:00 مساءً ولغاية الساعة 10:00 مساء
ًإنا لله وإنا إليه راجعون
