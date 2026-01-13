شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الأربعاء من مسجد مقبرة سحاب، ويوارى الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.
وتُقبل التعازي في بيت الكرك الواقع في منطقة طريق المطار، اليوم الأول: بعد الدفن ولغاية الساعة العاشرة مساءً،ويومي الخميس والجمعة: بعد صلاة العصر ولغاية الساعة العاشرة مساءً.
رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها ومحبيها جميل الصبر وحسن العزاء.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
