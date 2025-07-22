شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري في ذمة الله

وفي ديوان آل هلسة في عمان يوم الخميس الموافق 24/7/2025 من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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