الثلاثاء 2025-07-22 01:19 م
 

شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري في ذمة الله

انا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الثلاثاء، 22-07-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى الرفيق الأعلى المرحوم المهندس الحاج إبراهيم خليل الحموري، شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري وعم الوزير الأسبق طارق الحموري، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 متمماً واجباته نحو خالقه ونحو أسرته ونحو وطنه، وسوف يوارى جثمانه الطاهر تراب هذا الوطن الحبيب في مقبرة بيت راس / اربد بعد صلاة العصر عليه في مسجد القرية القديم اليوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 .

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تقبل التعازي أيام الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23/7/2025 للرجال في ديوان آل الحموري في بيت راس / اربد من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.


وفي ديوان آل هلسة في عمان يوم الخميس الموافق 24/7/2025 من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

 إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 
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