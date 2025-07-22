شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى الرفيق الأعلى المرحوم المهندس الحاج إبراهيم خليل الحموري، شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري وعم الوزير الأسبق طارق الحموري، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 متمماً واجباته نحو خالقه ونحو أسرته ونحو وطنه، وسوف يوارى جثمانه الطاهر تراب هذا الوطن الحبيب في مقبرة بيت راس / اربد بعد صلاة العصر عليه في مسجد القرية القديم اليوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 .

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تقبل التعازي أيام الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23/7/2025 للرجال في ديوان آل الحموري في بيت راس / اربد من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.