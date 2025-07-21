الإثنين 2025-07-21 01:20 م
 

شقيق وزير العمل في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
 
الإثنين، 21-07-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب حسين محمود محمد البكار "ابو ايوب" شقيق وزير العمل الدكتور خالد البكار.

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وتقام صلاة الجنازة على المرحوم اليوم بعد صلاة العصر في مسجد الشونة الكبير والدفن في مقبرة معاذ بن جبل بالشونة الشمالية. 


تقبل التعازي بحانب متصرفية لواء الاغوار الشمالية.

 
 
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