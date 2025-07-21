شقيق وزير العمل في ذمة الله

وتقام صلاة الجنازة على المرحوم اليوم بعد صلاة العصر في مسجد الشونة الكبير والدفن في مقبرة معاذ بن جبل بالشونة الشمالية.
تقبل التعازي بحانب متصرفية لواء الاغوار الشمالية.
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