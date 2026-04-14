شكر على تعاز بوفاة الحاجة أمينة البكار

شكر على تعاز
يتقـدم آل المعايطـة وآل البكـار
بالشكر والتقدير لكل من قدم واجب العزاء بوفاة فقيدتنا المرحومة بإذن الله تعالى المربية الفاضلة
الحاجة أمينة البكار - أرملة المرحوم الحاج عبدالمطلب المعاينة، والدة كل من غازي وغسان ومحمد أمين سـواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن أو بيت العزاء أو عبر الهاتف أو مواقع التواصل الإجتماعي من كافة أطياف المجتمع الأردني ونخص بالشكر مندوب جلالة الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين معالي رئيس الديوان الملكي ورئيس مجلس النواب والسادة الوزراء والاعيان والنواب ومدير الامن العام ومساعديه وشيوخ ووجهاء العشائر الأردنية ومرتبات القوات المسلحة والأمن العام والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين الأمر الذي كان له أطيب الأثر في التخفيف مـن مصابنا الجلل ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف بالمشاركة.
ونرجو العذر ممن لم نستطع الرد بشكل مباشر على مكالمتـه أو رسالتـه ...
سائلين المولى عز وجل أن يبعد عنكم كل مكروه وأن يجزيكم عنا خير الجزاء
وأن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنه على كل شي قدير.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
