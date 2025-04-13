شكر على تعازٍ بوفاة الحاجة لمى الغرايبة

وتعرب العائلتين عن شكرهما لكل من شارك في تشييع الجثمان، أو قدّم العزاء حضورًا في بيت العزاء، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو بنشر كلمات النعي في الصحف والمواقع الإخبارية، سواء من داخل الأردن أو من الأشقاء في الدول العربية وخارجها.
وتؤكدان أن هذه الوقفة الصادقة كان لها أطيب الأثر في نفوسهم، داعين الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن لا يريهم مكروهًا في عزيز.
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