شكر على تعازٍ بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي

كما يرفع العيسوي وافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، الذي غمرنا بكريم حضوره مندوباً عن جلالة الملك.
ويمتدّ الثناء والتقدير لكل من واسانا في مصابنا الجلل من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، ورؤساء الوزراء والأعيان والنواب الحاليين والسابقين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء المخابرات العامة والأمن العام والجمارك، ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، والشخصيات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشيوخ ووجهاء العشائر، وكافة أبناء وبنات شعبنا الأردني الأبي، الذين أمّوا بيت العزاء أو تواصلوا معنا بكلماتهم الطيبة ومشاعرهم النبيلة الصادقة.
إن وقوفكم إلى جانبنا في هذه الأوقات الصعبة قد خفّف الكثير من ألم الفقد، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وعظّم الله أجركم جميعاً، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
انا لله وانا اليه راجعون
